Cody Gakpo allontana il Manchester United e conferma che, in caso di qualificazione alla prossima Champions League, è probabile la permanenza al PSV: "Dobbiamo concentrarci per provare a qualificarci alla Champions. Poi, è più probabile che resti. Non penso di aver detto da nessuna parte che me ne vado, quindi c'è chiaramente una possibilità che io resti".