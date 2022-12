Il Liverpool accende la sessione di mercato invernale piazzando il colpo Gakpo. I Reds hanno ufficializzato ieri un trasferimento da circa 42 milioni di euro, anticipando il Manchester United e gli altri club interessati. Incasso importante per il Psv, che per l'ennesima volta fa una super plusvalenza. In questo caso per Gakpo non aveva pagato nulla essendo cresciuto nelle giovanili, ma in passato ci sono stati molti giocatori pagati poco e rivenduti a due/tre volte tanto.. Ricordate? 30 come i miliardi di plusvalenza fatti con la cessione di Jaap Stam, preso nel 1996 dal Willem II e rivenduto al Manchester United nel 1998. Più recente il caso di Dumfries, preso a 5,5 milioni dall'Herenveen e rivenduto all'Inter nell'estate 2021 a quasi 15 milioni.