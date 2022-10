Oggi sull'esterno del PSV Cody Gakpo si sta scatenando un'autentica battaglia di mercato in cui, riportano diversi media, sullo sfondo si sta muovendo anche il Milan. Ma il laterale classe 1999 ha svelato in un'intervista al Times di essere stato a un passo dal Manchester United.



"Sono stato a un passo dal Manchester United. È successo a una settimana dalla fine del mercato estivo, ma poi l'affare non si è concretizzato ed è stato un peccato. Per me e la mia crescita, ma anche per il PSV".