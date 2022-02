Cristian Galano è tornato al Bari ed è stato presentato oggi dal club in conferenza stampa: "Sogno di raggiungere la B e poi quel desiderio che ho nel cassetto, la A. Spero che sia la volta buona. Io sono particolarmente legato a questa maglia, ce l'ho nel cuore. Appena si è presentata questa opportunità non me la sono sfatta sfuggire. Voglio raggiungere un sogno con questa maglia. È successo tutto all'improvviso. Mi chiama il procuratore dicendo che mi voleva il Bari. Avevo qualcosina in B, ma per me Bari vale più della Serie A. Ho detto subito sì. Che Galano ritrova il Bari? Sono più maturo, sono cresciuto, sia calcisticamente che umanamente. La nascita di mio figlio è un motivo in più per fare bene. Mi dà quella voglia in più. Mi dispiace tantissimo per quello che è successo in questi ultimi anni, ecco perché non sono riuscito a fare quel salto di qualità. Ora però sono qui, a qualsiasi età sia voglio tornare in A", riporta TuttoBari.com.