Intervistato da tmw, l'ex difensore dell'Inter, Fabio Galante, ha espresso la propria opinione sulla sua ex squadra e su Antonio Conte.



""Ho letto tante interviste, è normale che lui dica che per essere belli si deve andare dall'estetista. E' la verità, alla fine tra 2-3 anni ci ricorderemo di chi vince e non di chi ha fatto calcio spettacolo ma non ha vinto. Contano solo i risultati. In Europa? Io credo che se si giocasse ora qualcosa in più si poteva fare. Di sicuro oggi non è bella ma solida. Non è semplice fargli gol".