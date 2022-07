Intervistato da Sky, l'ex difensore dell'Inter, Fabio Galante, ha espresso la propria opinione in merito al mercato dei nerazzurri.



“A me l’Inter sembra ancora più favorita ora con il ritorno di Lukaku. Si tratta di un colpo formidabile per l’ambiente. La Juventus in questo mercato si sta muovendo per dare solidità alla squadra e come dice Allegri è obbligata a vincere. Ma anche la stessa Inter lo è. Mi resta una piccola speranza che resti Skriniar dopo quanto successo con Bremer”