Fabio Galante, ex difensore dellì'Inter, ha parlato dei nerazzurri a Sky Sport: "Penso che quest’anno l’Inter abbia una delle difese più forti non solo in Italia, ma anche a livello europeo: poter contare su Skriniar, De Vrij e Godin è una vera e propria garanzia. Quando si parla di un derby, penso che i portieri e gli attaccanti siano sempre i giocatori decisivi. Credo che Handanovic e Lautaro Martinez da una parte e Donnarumma e Piatek dall'altra possano essere fondamentali non solo per il derby, ma anche per il campionato"