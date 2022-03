Fabio Galante, ex difensore, ha lavorato con Spalletti all'Inter nella stagione 2018/19. A Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato dell'attuale tecnico del Napoli e della lotta scudetto:



"Riprendere dopo la sosta per le nazionali è sempre un'incognita. Le prime tre in classifica non possono più sbagliare e hanno le stesse possibilità di vincere lo scudetto. Ci vorrà anche un po' di fortuna, cosa che non ha avuto il Napoli fin qui. Gli azzurri hanno vinto il premio della sfortuna, tant'è che a Bergamo ci andranno in emergenza. Quando era all'Inter sembrava di essere in una redazione di un giornale con Spalletti perché legge tutto e non gli sfugge niente. Ha grandi meriti perché ha saputo sfruttare tutta la rosa".