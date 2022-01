Johan Kappelhof ha lasciato Chicago, la MLS è un capitolo chiuso per il difensore centrale olandese pronto a nuove opportunità sul mercato. Con tante possibilità, perché Kappelhof è stato apprezzato in questi anni e da free agent rappresenta davvero un'occasione: si è mosso in queste ore il Galatasaray che aveva già seguito Johan in passato, idea concreta.



Intanto, il Kasimpasa in Turchia ha preso informazioni sui costi dell'operazione mentre il Krasnodar in Russia è l'altro club in corsa. Kappelhof è un'opportunità, la corsa è iniziata...