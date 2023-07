il dito di zaniolo pic.twitter.com/OmlQuiavf2 — T3RR0R¡ST BALL ﹤

Brutto infortunio per Nicolò Zaniolo durante l'amichevole del Galatasaray contro lo Sturm Graz. Il classe '99 italiano è caduto con tutto il peso sulla sua mano sinistra dopo uno scontro con un avversario,. Infortunio che l'ha costretto alla sostituzione a poco meno di mezz'ora dalla fine.- La partita è finita 2-0 per gli austriaci, doppietta del classe 2006 Leon Grgic., il giocatore in Turchia si trova bene e aprirebbe a un eventuale ritorno in Italia soltanto di fronte a una proposta considerata convincente.