Il Galatasaray è pronto a puntare su un dirigente italiano per risollevare le sorti di una squadra in difficoltà. Come riporta 'Fanatik', accordo praticamente raggiunto l'ex dirigente di Novara e Sampdoria, oltre che ex capo scout della Roma, Pasquale Sensibile. Dal 2019 è entrato nell'agenzia di Pastorello.