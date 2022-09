Se in Italia la porta dell'hotel Gallia si è chiusa alle ore 20 di giovedì 1° settembre, ci sono alcuni Paesi dove il mercato è ancora aperto. In Turchia chiude l'8 settembre, e fino a quel giorno. L'attaccante argentino è fuori dai piani del Psg: davanti a lui ci sono Mbappé, Neymar e Messi, e in estate è arrivato anche il classe 2002 Ekitike dal Reims. L'ex Inter l'anno scorso non aveva giocato molto partendo spesso dalla panchina, e anche quest'anno con Galtier la situazione è molto simile.- Per questo, il Galatasaray sta spingendo per il trasferimento in Turchia: col Psg c'è un accordo verbale sulla base di un, chi ancora non si è convinto - al momento - è proprio il giocatore che vorrebbe rimanere in Francia per non rinunciare al ricco ingaggio.- Nei prossimi giorni - probabilmente già nella giornata di domani 5 settembre -in questo periodo in America per impegni di lavoro. Quando la moglie e agente del giocatore rientrerà i due parleranno della possibilità di trasferirsi al Galatasaray, per capire se Istanbul può essere la destinazione giusta per rilanciare la carriera di Maurito.- Nei giorni scorsi si era parlato anche di un inserimento del Fenerbahçe, ma la società giallonera ha annunciato due giorni fa di aver trovato un accordo con il Chelsea per, che nelle prossime ore dovrebbe svolgere le visite mediche. Per Icardi invece è forte l'interesse del Galatasaray, che alza il pressing e dopo aver trovato l'accordo col Psg prova a convincere il giocatore. Quattro giorni alla fine del mercato in Turchia, il countdown sta per finire.