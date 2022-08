Un tazzina di caffè in una mano, una coppa di champagne nell’altra. Così. Siamo negli Anni ‘50, la strategia per chiudere gli affari era sempre la stessa: riceveva gli ospiti in una stanza all’ultimo piano dell’albergo, completamente nudo e immerso in una vasca da bagno riempita di latte. Per non rimanere a lungo di fronte a quello ‘spettacolo’, i suoi interlocutori accettavano quasi sempre le sue condizioni.- Per quei corridoi sono passati Renato Dall’Ara e Giampiero Boniperti Angelo Moratti e Gipo Viani. Lì hanno chiuso Sivori dalla Juve al Napoli, eper sponsorizzare i suoi giocatori: “A chi interessa un centravanti da più di 20 gol? - strillava tra le stanze dell’hotel - Se tirate fuori 200 milioni è vostro!”. Una sorta di televendita. Altri tempi. Ce lo vedete oggi Inzaghi al Gallia strillando che Lautaro è sul mercato?!- Nell’aprile del 1969 il Gallia chiude le porte al mercato. Scelta della direzione dell’hotel che non tollerava più la ressa e la confusione che si creava intorno ai turisti gli ultimi giorni delle trattative.- all’epoca si poteva fumare dentro, e pensate uno alla Sabatini quante poteva fumarne durante una trattativa - che rovinavano i tappeti lussuosi ma ormai andati. Basta, il mercato lì non si poteva più fare.. Non riuscendo a svuotare il Gallia da dirigenti e procuratori, più avanti hanno deciso di limitare l’ingresso all’hotel solo a chi aveva preso una stanza. Era diventato l’albergo del non mercato. Per 52 anni è stato così. Oggi si riparte dal Gallia, guardando al futuro tra gli aneddoti del passato.@francGuerrieri