Cenk Ergun, dirigente del Galatasaray ha parlato a Sky Sport di Nicolò Zaniolo: "È arrivato a metà febbraio, non era facile per lui perché la squadra stava giocando tanto. È un giocatore giovane, ma ha lavorato tanto. Ci puntiamo anche per il futuro, è un nostro giocatore, giovane, forte. Speriamo di giocare la Champions e di superare i preliminari".