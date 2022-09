. L'argentino ha sciolto gli ultimi dubbi nella notte e adesso è davvero a un passo dal trasferimento in Turchia, dove arriverà con un aereo privato messo a disposizione dal club. Nuovi segnali arrivano dal tweet della società e dall'ultima storia del giocatore sul suo profilo Instagram: Maurito si è fatto fotografare a petto nudo con il tatuaggio del leone - simbolo del club turco - in bella lista e la gif di un orologio con tanto di scritta "Tic tac". Una conferma che il trasferimento è imminente e dovrebbe arrivare in tempo prima della chiusura della sessione di mercato in Turchia prevista per domani.- Galatasaray e Psg avevano trovato da tempo l'accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 20/25 milioni di euro,. Nelle ultime ore la coppia ha parlato della possibilità del trasferimento al Galatasaray, Icardi si è convinto ad andare in Turchia per rilanciare la sua carriera dopo stagioni complicate al Psg.- In Francia infatti il giocatore era ormai fuori dai piani del club,. La svolta potrebbe essere dietro l'angolo: Icardi a un passo dalla Turchia e dal Galatasaray, pronto ad accogliere un altro ex giocatore della Serie A dopo Mertens e Torreira.