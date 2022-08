Il vicepresidente del Galatasaray Elder Timur ha parlato ai canali ufficiali spiegando il no di Mertens alla Juve: “Gli avevano proposto un contratto da 5 milioni di euro, l’ho visto con i miei occhi; ma il giocatore non voleva finire la carriera in bianconero per la rivalità che c’è col Napoli. E quindi ha rifiutato l’offerta e ha deciso di accettare la nostra proposta”.