Icardi al Galatasaray è questione di ore. L’argentino è atteso a minuti a Istanbul e, anzi, secondo fonti turche, sarebbe già arrivato pronto a firmare con il club della capitale. Nelle scorse ore sono stati tanti i segnali per il suo prossimo trasferimento. I giallorossi hanno twittato un aereo in arrivo, Wanda Nara ha postato una storia con un tatuaggio di un leone, simbolo del club e ha poi parlato ai media locali. A Le10Sport, la procuratrice ha detto: “Sì mi piacerebbe vivere in Turchia, è un Paese che amo. Ci sono stata in vacanza 6/7 volte con i miei figli. Stiamo parlando con la società, vedremo cosa succederà”.