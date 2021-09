La Lazio è pronta per la sfida con il Galatasaray. In attesa della conferenza di mister Sarri, prevista alle ore 18:45 presso il Turk Telekom Stadyumu, i biancocelesti stamani hanno svolto le classiche prove tattiche della vigilia. Come Sarri, anche Terim ha sciolto quasi tutti gli ultimi dubbi. Secondo quanto emerge da Istanbul, i Leoni dovrebbero scendere in campo con il solito 4-1-4-1.



LE PROBABILI SCELTE - Tra i pali ci sarà l’immancabile Muslera, ex Lazio e capitano del Gala. La difesa da destra verso sinistra dovrebbe essere composta da Yedlin, Nelsson, Marcao e Van Aanholt. A fare da schermo davanti al reparto arretrato toccherà ad Antalyali. Dinanzi a quest’ultimo Terim dovrebbe scegliere in ordine Morutan, Cicaldau, Kutlu e Aktürkoglu. Infine in attacco è pronto alla conferma da titolare Halil Dervisoglu.



Probabile formazione:

Galatasaray (4-1-4-1): Muslera; Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt; Antalyali; Morutan, Cicaldau, Kutlu, Aktürkoglu; Dervisoglu. All.: Terim.