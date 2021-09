. L'ex allenatore di Milan e Fiorentina, Fatih, che dovrebbero partire dalla panchina. Nell'altra partita del gruppo E i francesi del Marsiglia giocano in Russia contro la Lokomotiv Mosca.Galatasaray-Lazio (ore 18.45 in diretta su Tv8 in chiaro, Sky Sport e Dazn)GALATASARAY (4-2-3-1): Muslera; Yedlin, Luyindama, Marcao, van Aanholt; Berkan, Cicaldau; Feghouli, Morutan, Karem; Halil. All. Terim.LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Milinkovic, Leiva, Basic; Pedro, Muriqi, Zaccagni. All. Sarri.Arbitro: Jug (Slovenia), assistenti Vidali e Zunic, Smajc quarto uomo, Vincic e Obrenovic al Var.