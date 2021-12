: al ritorno allo stadio Olimpico il portiere uruguaiano si conferma insuperabile in trasferta in Europa League: 3 clean sheet su 3.: non sbaglia molto, ma dà la sensazione di poter andare sempre in difficoltà contro un avversario in forma come Zaccagni.: partita molto attenta. Il centrale danese non sbaglia mai e si comporta alla grande contro un avversario temibile come Immobile.: a tratti sembra spocchioso e irritante, ma è disposto ad andare in guerra anche da solo. Stasera non perde neanche un duello.: nel primo tempo rischia il gol da calcio d’angolo che ormai va di moda. Partita senza troppi acuti, né sbavature per il terzino olandese.: partita ordinata per il numero 4, sempre attento e presente al posto giusto e al momento giusto.: corre ovunque e con Antalyali forma una diga di centrocampo che la Lazio riesce raramente a superare. Prezioso in entrambe le fasi. Il classe ’98 si conferma un profilo interessante. ().: inizia da esterno destro, poi passa a sinistra e chiude al centro dell’attacco. Ovunque fa quello che gli chiede Terim. Prova sufficiente. ().: si francobolla a Leiva dando molto fastidio in fase di impostazione. Davanti si vede poco, ma l’obiettivo di stasera era coprirsi. (: entra e dà un buon dinamismo).: tanto sacrificio per l’ex Liverpool. Il classe ’86 corre come un ragazzino sulla fascia sinistra dando una grande mano a centrocampo e difesa in fase di copertura. (5: si vede solo in occasione del cartellino giallo).: il numero 90 regge da solo il reparto avanzato. Corre a destra e manca talvolta impensierendo i difensori avversari nonostante la tattica difensiva della propria squadra. (: entra per arginare le avanzate di Lazzari e lo fa bene).: l’imperatore porta a casa un pareggio determinante che mantiene il suo Galatasaray al primo posto del gruppo E di Europa League. La sua squadra non partiva favorita, ma grazie alla grande compattezza è riuscita ad ottenere il pass per gli ottavi di finale e Terim ha ottenuto il regalo sperato dopo i problemi di gastroenterite.