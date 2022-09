ìIn queste ore il Galatasaray sta portando a termine l'acquisto di Mauro Icardi, dopo aver già ufficializzato i colpi Mertens e Torreira. Ma in queste ore potrebbe regalarsi un ultimo colpo di mercato sempre dalla serie A. Il nome che circola con forza è quello di Matias Vina, terzino sinistro della Roma che non sta trovando spazio. Buruk, allenatore del Galatasaray, non è soddisfatto delle prestazioni di Van Aanholt e avrebbe indicato proprio l'uruguaiano come possibile nuovo rinforzo.



COSTI - Il terzino ex Palmeiras, non è mai riuscito ad imporsi in maglia giallorossa nonostante la iniziale fiducia riposta in lui da parte della società (13 milioni versati nelle casse dei brasiliani) e ora vorrebbe trovare un club che lo faccia giocare in vista del Mondiale. La Roma lo valuta 10 milioni ma è possibile anche una operazione in prestito oneroso. In questo caso Pinto potrebbe tornare sul mercato svincolati per trovare un difensore centrale con Denayer, Zagadou e Maksimovic in pole. Restano però solo 24 ore, poi anche il mercato turco chiuderà.