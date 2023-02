Il colpo Nicolò Zaniolo fa sognare i tifosi del Galatasaray, ma il club turco, che sogna in grande anche oltre la vittoria di un campionato che sembra già in cascina e che vede il proprio futuro stabilmente in Champions League non può e non vuole prescindere dal suo bomber, Mauro Icardi, il cui futuro è ancora tutto da scrivere.



PRESTITO SECCO - L'ex capitano dell'Inter è oggi in prestito secco in Turchia dal Paris Saint Germain e in 13 gare ha collezionato ben 9 gol e 6 assist. Un rendimento che in Turchia stanno segnandosi con la matita rossa e che sta portando ad una seria riflessione in vista della fine della stagione dove, il gala proverà a trattare con il PSG la permanenza in Turchia di Icardi.



IL CONTRATTO - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com Maurito non direbbe di no e anzi, è felicissimo del suo presente in Turchia. Con il PSG il contratto è in scadenza il 30 giugno 2024 ed entrando nell'ultimo anno di contratto lui e i suoi agenti stanno valutando il suo futuro. In tanti in Italia, soprattutto fra i tifosi di Milan e Roma, stanno sognando il suo rientro e il "decreto crescita" potrebbe aiutare i due club che in estate proveranno a ridisegnare il proprio attacco. Ma la trattativa per intavolare un riscatto dal PSG è già sul tavolo del Galatasaray e potrebbe essere anche la scelta più giusta.