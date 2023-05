Mauro Icardi sta vivendo una seconda giovinezza al Galatasaray. L'ex Inter ha segnato 14 gol e servito 7 assist in 19 partite. Però, il suo cartellino è ancora di proprietà del PSG e il futuro del bomber è ancora incerto. Il contratto è in scadenza il 30 giugno e le volontà del giocatore sono lontane da Parigi. Secondo Fichajes.net, il Boca Juniors ha messo gli occhi sulla punta, per un clamoroso ritorno in patria.