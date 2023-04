Sconfitto il Galatasaray in Coppa di Turchia. Termina infatti 2-3 la sfida contro il Basaksehir che costa l’eliminazione ai giallorossi. Eppure Mauro Icardi era andato in rete su assist di Zaniolo. Una rete delle sue, da bomber vero, su discesa sulla destra dell'ex Roma. I turchi restano comunque primi in campionato ma vedono sfuggire un obiettivo.