Galatasaray, UFFICIALE: ecco il sostituto di Angelino, soffiato al Torino

Derrick Kohn è un nuovo giocatore del Galatasaray. Dopo essere stato accostato anche al Torino, il terzino si è trasferito in Turchia, come reso noto dallo stesso club di Istanbul in un comunicato sul proprio sito ufficiale:



"Galatasaray Sportif A.Ş. Ha informato la piattaforma di divulgazione pubblica che è stato raggiunto un accordo sul trasferimento del calciatore professionista Derrick Köhn. È stato raggiunto un accordo con il calciatore professionista Derrick Arthur Köhn e il suo club Hannover 96 GmbH&Co KGA per quanto riguarda il trasferimento del giocatore. Di conseguenza, all'ex club del giocatore verrà pagato un compenso di trasferimento di 3.350.000 euro e un bonus condizionale di 300.000 euro. Con il calciatore è stato firmato un contratto fino al termine della stagione 2025/2026 e la nostra società ha la possibilità di prorogarlo fino al termine della stagione 2027/2028. Al nostro calciatore verrà pertanto corrisposto un compenso stagionale netto di 300.000 euro per la stagione 2023/2024, di 450.000 euro netti per la stagione 2024/2025 e di 500.000 euro netti per la stagione 2025/2026, oltre ad una indennità compenso per la firma a tempo di 50.000 euro".