Dopo soli undici minuti, Nicolò Zaniolo ha messo a segno la sua prima rete in campionato in Turchia all’esordio in Super Lig. L’ex attaccante della Roma ha siglato l’1-0 del Galatasaray contro il Kasimpasa.



L'italiano si è reso protagonista di un'azione individuale. Smarcato, ha poi passato la palla a Rashica che gliel'ha restituita. A tu per tu col portiere, col mancino, Zaniolo non ha sbagliato. Era entrato in campo nella ripresa al posto di Akgun e ha subito fatto gioire i suoi nuovi tifosi, dopo un'altra rete segnata nei giorni scorsi in amichevole.