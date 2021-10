L'ex attaccante tra le altre di Verona, Milan, Juve e Lazio, Giuseppe Galderisi, in una lunga intervista rilasciata a Il Corriere dello Sport ha parlato anche di Immobile e delle solite critiche che lo coinvolgono quando gioca con l'Italia. Ecco come si è espresso sul bomber biancoceleste.



"Che Ciro abbia numeri da Scarpa d’oro nel club e meno “pesanti” in azzurro è oggettivo. Questa cosa per uno così forte a me un po’ sorprende, dato che lui i gol li sa fare eccome. In genere a me le accuse agli attaccanti in funzione del gol hanno sempre dato fastidio. Guardiamo prima a come uno si muove, come lavora per la squadra. Forse Immobile in Nazionale deve fare qualcosa di più e qualcosa di meno. Meno generoso e un po’ più cattivo".



Poi sui Mondiali: "Voi li vedete così vicini? Penso ci sia tempo per poter valutare. Ma in questo momento giro la domanda: c’è qualcuno rimasto fuori, con tutti gli stranieri che occupano quel ruolo nei nostri club? Siamo campioni d’Europa, con Immobile e Belotti. Adesso ci sono Kean e Raspadori da seguire e da fare crescere, aspettando magari una sorpresa, che spesso c’è stata".