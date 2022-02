La convincente vittoria contro il Verona ha portato la Juve al quarto posto solitario in classifica con lo scontro diretto contro l'Atalanta alle porte.

Tra i tanti elogi per la prestazione ci sono anche quelli di Giovanni Galeone: "La Juve è cambiata molto ed è in risalita. Ha venduto tre giocatori e aggiunti due di grande qualità. Il prossimo anno Max Allegri sarà a posto".



Tra i rivali per il quarto posto l'ex tecnico e mentore di Max Allegri non ha dubbi: "Roma e Lazio sono più deboli, non hanno ancora trovato i giusti equilibri. Fanno parte delle sette sorelle ma non hanno la forza per impensierire le compagini che lotteranno per il quarto posto".



Anche sulla corsa scudetto Galeone ha le idee chiare: "Il Napoli è la vera anti Inter. Si vede il grande lavoro di Spalletti e ha giocatori di grande qualità al suo interno. Ha la miglior difesa del campionato e ora ha ritrovato giocatori importanti che saranno determinanti per il finale di stagione".