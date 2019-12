Giovanni Galeone, ex allenatore del Pescara, parla a Rete 8 Sport, soffermandosi sulla zona, spiegando che non l'ha inventata Sacchi: "Catuzzi è stato un grandissimo maestro del gioco a zona. Ha anticipato Sacchi di 7 anni".



SU ALLEGRI - "Il calcio ha bisogno di gente come lui, di gente che sa di calcio. Molti credono di sapere di calcio, ce ne sono tante, e questi indirizzano e danno suggerimenti sbagliati e si vede brutto calcio. Molti copiano il calcio degli altri. Questo calcio mi annoia, ci sono dei cattivi imitatori. E arriviamo 10 anni dopo a imitare Guardiola".



ANCORA SU ALLEGRI - "Ha deciso così, ha rinunciato a diverse possibilità. Il Napoli? No, è da una vita che De Laurentiis gli corre dietro, da quando era ancora al Milan. Non penso abbia voglia di restare in Italia".