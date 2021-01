Intervistato dal Corriere dello Sport, l'ex allenatore Giovanni Galeone, grande amico di Max Allegri, ha parlato del futuro dell'ex Juventus.



Si scrive Galeone e si pensa ad Allegri.

«In questo periodo senza certezze, Max non avrebbe problemi. Io capisco gli allenatori: non riesci ad allenarti e comunque, dopo aver preparato una partita, al sabato ti arriva il medico e ti dice che ci sono due positivi al Covid. Allegri se ne sbatterebbe degli assenti, lui inventa, trova soluzioni e vince».



Dove lo vede?

«Al Real Madrid. O all’Inter, che per struttura e organico mi pare sia la favorita per lo scudetto. La Juventus sta cambiando un ciclo, il Milan non mi convince del tutto anche se sta facendo benissimo. I nerazzurri hanno calciatori di peso e gli investimenti sono stati massicci: però, poi a volte fanno come a Udine, un solo tiro, regalatogli da un avversario. E poi nessuno è riuscito a vincere, almeno così mi sembra, con la Juventus, con il Milan e con l’Inter: lui ci riuscirebbe».