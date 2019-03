Un allenatore e anche un mentore. Giovanni Galeone è il maestro di Massimiliano Allegri e, intervenuto a Radio Kiss Kiss, ha svelato un retroscena di mercato sull'attuale tecnico della Juventus: "Prima dell'arrivo di Benitez, fu vicino al Napoli. Risulta anche a me, De Laurentiis e Allegri si incontrarono in un ristorante a Milano. Lo so perché c'ero anch'io".



SUL FUTURO - "Ormai sono tre anni che lo dico: Allegri deve andare via dalla Juve, poi sono tre anni che non succede così. Questo dimostra quanto conti la mia parola. Perdere contro la seconda in classifica del campionato spagnolo, fatto da squadra abituata a fare l'Europa e a farla in un certo modo, può senz'altro suscitare delle critiche, ma non in quel modo".