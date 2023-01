Il trasferimento di Cristiano Ronaldo all’Al-Nassr non verrà solo ricordato come uno degli accordi economici più remunerativi della storia del calcio – ingaggio da 1 miliardo sino al 2030 per CR7 – ma come l’ennesima scelta, da parte di un campione affermato, di terminare la propria carriera lontano dalla luce dei riflettori del calcio europeo. Vere e proprie icone di questo sport che hanno volontariamente abbandonato l’Europa per scoprire le mete più esotiche del panorama calcistico mondiale. Dall’Australia alla Cina, passando per l’India ed il Giappone, senza dimenticarsi del campionato americano, la MLS. Il caso di Zlatan Ibrahimovic, ritornato al Milan dopo la parentesi oltreoceano con la maglia dei Los Angeles Galaxy, è in netta controtendenza rispetto alle decisioni passate. Il campione che torna, scrivendo il capitolo finale della propria carriera nel calcio che conta. Ma tra campioni del mondo e stipendi irrinunciabili, la maggior parte dell’universo calcio ha cavalcato l’onda dell’ignoto. Ma scopriamo, insieme alla nostra gallery, quali sono i migliori giocatori che hanno deciso di appendere gli scarpini al chiodo fuori dall’Europa.