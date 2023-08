Spesso, dall'esterno, le visite mediche sono viste come una pura formalità prima di un trasferimento di un calciatore da un club a un altro. Non è proprio così, i controlli servono per certificare la salute fisica di un atleta secondo vari parametri, in primis l'efficienza del cuore e delle articolazioni. Gaetano Castrovilli è l'ultimo nell'ordine temporale a non aver superato i test, motivo per cui è saltato il suo passaggio al Bournemouth dalla Fiorentina. Sfoglia la gallery per scoprire i più famosi affari saltati a causa delle visite mediche non passate.