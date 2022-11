Gareth Bale ha pareggiato per il Galles la sfida contro gli Stati Uniti. Nel post partita, queste le sue parole. "Non abbiamo fatto bene nel primo tempo. Abbiamo utilizzato l'intervallo per aggiustare alcune cose e, al rientro in campo, ce l'abbiamo messa tutta per sistemare il risultato, lottando come facciamo ogni volta".