A pochi giorni dall'inizio del Mondiale, Gareth Bale è carico per essere protagonista in Qatar col suo Galles: "Sono in forma perfetta, se serve sono pronto a giocare novanta minuti per tutte e tre le partite del girone - ha detto all'Ansa - In questi giorni pregavamo di non avere giocatori infortunati per non perdere un'occasione così importante".