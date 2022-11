Galles-Inghilterra (calcio d'inizio alle ore 20 italiane in diretta su Rai1 e RaiPlay) è una gara valevole per la terza e ultima giornata del Gruppo B ai Mondiali in Qatar. Si gioca all'Ahmad Bin Ali Stadium di Ar-Rayyan. Gli inglesi sono in testa alla classifica con 4 punti, mentre Bale e compagni sono ultimi a quota 1.



PROBABILI FORMAZIONI



GALLES (3-5-2): Ward; Mepham, Rodon, Davies; Roberts, Ramsey, Ampadu, Wilson, N. Williams; Moore, Bale. CT: Page.



INGHILTERRA (3-4-3): Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Rice, Henderson, Shaw; Foden, Kane, Sterling. CT: Southgate.



Arbitro: Slavko Vincic, assistenti Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic, Yoshimi Yamashita quarto uomo, Fritz e Valeri al Var.