Gareth Southgate, ct dell'Inghilterra, ha parlato dopo lo 0-0 contro gli Stati Uniti ai Mondiali: "Non abbiamo avuto lo stesso cinismo avuto contro l'Iran ma riaccadrà. Questo è il Mondiale. Non batteremo tutti i nostri avversari se non mostreremo qualità diverse per ottenere un risultato. I nostri due difensori centrali con la palla sono stati assolutamente eccezionali. Hanno controllato il gioco. Non credo che la gente apprezzi quanto sono bravi. Ed entrambi hanno difeso brillantemente la loro area. Se vinciamo la nostra ultima partita, vinceremo il girone".