Robert Page, ct del Galles, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita d’esordio al Mondiale in Qatar: "Joe Allen? Abbiamo detto fin dall'inizio che avremmo sfruttato tutte le possibilità, ma devo essere onesto e dire che Joe non ce la farà ad essere in campo. Se si fa ancora male, sarà decisamente fuori per il torneo. Non affretteremo i tempi".