Gareth Bale potrebbe essere al passo d’addio con il Galles. Uscito al 45’ nell’ultima partita dei gironi ai Mondiali in Qatar, contro l'Inghilterra, l’ex Real non ha convinto nella rassegna iridata e in patria ipotizzano che nei prossimi giorni potrebbe annunciare il ritiro dalla nazionale. In arrivo valutazioni sul futuro del giocatore dei Los Angeles Fc.