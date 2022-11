Stasera si chiude il gruppo B del Mondiale: da una parte Iran-Stati Uniti, dall'altra l'Inghilterra prima nel girone affronta il Galles ultimo. Un girone nel quale però è ancora tutto aperto: la nazionale di Southgate deve vincere per mantenere la testa del girone e affrontare la seconda del gruppo A, Bale e compagni non hanno ancora mai vinto ma i tre punti sono l'unica strada per sperare ancora in un posto negli ottavi; il futuro del Galles, infatti, dipende anche da quello che succederà nell'altra gara del girone. In caso di arrivo a pari punti tra Iran e Galles, a deciderà chi passa il turno sarà la differenza reti che finora è di -2 per entrambi le nazionali.