"Io ho il reparto invaso da nuove varianti e questo a breve potrebbe portarci problemi più seri" ha detto Massimo Galli, direttore del reparto di Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano. "Non ho ancora dati precisi, ma possiamo ipotizzare si tratti della variante inglese. Per ora non abbiamo evidenza di altri ceppi. La sensazione ormai netta è che queste siano le proporzioni che si vedono nel resto della città, ma anche in tutta Italia — continua Galli —. Sullo studio delle varianti noi lavoriamo da aprile, ma in pochi ancora lo fanno. Da più di un mese che la variante inglese sta soppiantando la nostra versione del virus. Dobbiamo incentivare lo studio delle mutazioni del virus e trarne le conseguenze a livello nazionale. Anche Boris Johnson in Inghilterra è stato costretto a rivedere i suoi piani. In questa fase — dice Galli —, serve tenere i nervi saldi e fare le scelte giuste: non c’è nessun motivo di credere che la variante inglese è più pericolosa e virulenta di quella “italiana”, semplicemente è più contagiosa e quindi se genera grandi numeri sarà più alta la percentuale anche di malati gravi".