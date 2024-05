Galliani ad Allegri: la panchina del Monza è libera. La risposta di Max

Gettyimages

Con l'addio ormai certo diper la prossima stagione. Mentre Palladino è in pole per la panchina della Fiorentina, in casa Monzadel nuovo tecnico e sta valutando tutte le opzioni.Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, si sono proposti sia, due ipotesi che Galliani sta prendendo in considerazione.Occhio anche all'allenatore della Sampdoria, ma negli ultimi giorni - tra il serio e il faceto, si legge -. Max ha riso e dopo la battaglia legale con la Juve aspetterà l’offerta giusta.

, con un bilancio di 26 vittorie, 21 pareggi e 26 sconfitte, e con un 11° e un 12° posto nella classifica del campionato di Serie A.