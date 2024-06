Douglas Luiz-Juventus: cosa manca per chiudere e la posizione di McKennie

Getty Images

Serve pazienza. E probabilmente anche un pizzico di diplomazia. Peralla e sì, anche per Alisha Lehmann - la tela da tessere è complicata, ingarbugliata, fili e giocatori mischiati con un unico obiettivo: arrivare alla conclusione, ed entro il 30 giugno.Del resto, è un'operazione che mette insieme tre giocatori. E tre procure differenti, e due squadre. Si fa presto a far disordine, per questo consigliamo di procedere per gradi. Base di partenza:si vede allacosì comee Westonhanno accettato la destinazione. Sulle volontà, ecco, non ci sono affatto discussioni.

Cosa manca, allora? Non l'accordo tra Douglas Luiz e la Juventus, quello praticamente definito nella sua base; non manca nemmeno l'okay totale tra Juventus e Aston Villa per le valutazioni dei cartellini. Westonsarà un affare da, lo stessosfiorerà quota. E Douglas, ecco, alla fine della fiera varrà circa, la cifra dalla quale i Villains non si sono mai distaccati, accettando però di buon grado l'inserimento di due contropartite che la Juve avrebbe dovuto e voluto cedere a prescindere.

A mancare, in questo momento, è(e sulle) tra. Lo statunitense aveva già avanzato la richiesta di un sostanzioso adeguamento alla Juventus, elemento che aveva scatenato le prime voci sull'addio, poi confermate. Con la prospettiva di un passaggio in Premier, la posizione di Wes non è mutata: vuole arrivare ai livelli dei top player, dunque superare - agevolmente - i 2.5 milioni percepiti a Torino. C'è distanza, ma non è incolmabile.Senza alcuna fretta, però con un countdown piuttosto chiaro, le parti hanno adesso due settimane per venirsi incontro. Qualcuno mollerà, in questa lotta di posizione...