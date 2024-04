Galliani attacca Milan, Inter, Juventus e Roma: 'Manovra rozza per ridurre la Serie A a 18 squadre'

all'attacco delle big della Serie A: "".Tiene banco da mesi l'ipotesi di riforma del massimo campionato, con il fronte costituito dache punta alla riduzione delle squadre partecipanti dalle 20 attuali a 18. Una svolta, questa, duramente osteggiata dal resto della Serie A a più riprese.- Lo si evince anche dalle parole di, amministratore delegato dele senatore, nel corso delle audizioni davanti alla commissione Cultura e istruzione del Senato sulle prospettive di riforma del calcio italiano:

"Condivido integralmente la relazione del presidente Gravina - riporta Sportface -.E nella maggioranza dei club è nata la convinzione che il presidente federale fosse d’accordo con questa posizione.Io non posso fare domande, sono il legale rappresentante di una squadra di Serie A e dunque faccio fatica a essere imparziale".

- "Cosa avrei fatto se fossi stato ancora dirigente del Milan?, mi sarei mosso in modo diverso. Si può passare anche da 20 a 18 squadre, ma con percentuali di ricavi a chi retrocede. In questo momento si sta creando un divario incredibile tra le prime squadre, che fatturano 500 milioni, e le ultime che fatturano 50 milioni".- Anche il presidente della FIGCha parlato in commissione Cultura e sport in Senato: "Il sottoscritto e il consiglio federale hanno lasciato piena autodeterminazione alla Serie A di scegliere il format che ritenesse più opportuno.

Il calcio non ha problemi, voglio essere fuori dal coro, i problemi dialettici sono fisiologici, qualcosa sta diventando patologico perché per ragioni diverse non si vuole capire che facciamo parte tutti di un’unica filiera".- "Sento parlare di autonomia, che è legittima. Credo sia la motrice del calcio italiano, il problema è cosa si intende per autonomia e l’impatto che ha sulle altre componenti del sistema. La Lega Serie A è libera di autodeterminarsi in ambito commerciale e in ambito di format. Cosa gli manca? Vuole il modello Premier? Magari, lì ci sono venti azionisti, ma le quote sono 21 e la ventunesima è della federazione che ha diritto di veto quasi su tutto".

TUTTE LE PAROLE DI GRAVINA

- "La Lega merita assoluto rispetto, ora aspettiamo le loro proposte".