Serie A, la proposta vintage in Assemblea: 'Giornata vecchi tempi, tutti alle 15 e con maglie storiche'

"No al calcio moderno, no alle paytv" recita un celebre coro cantanto dai tifosi più ancorati al passato del nostro mondo del pallone. Ec'è evidentemente ancheche, in una delle ultime assemblee di lega, ha buttato sul tavolo delle discussioninon banale che abbinerebbe la passione per il passato al marketing del presente: organizzare un'intera giornata come nel passato.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport questo dirigente ha esposto così la sua idea agli altri responsabili presenti:Un tuffo nel passato, ma anche una discreta operazione di marketing "one shot" per concedere ai club più opportunità commerciali. Purtroppo per tutti coloro che sono arrivati a leggere fino a qui e che speravano in questa straordinaria operazione, tutto questo non accadrà perché la proposta è stata respinte al mittente:Probabilmente più per questione di accordi commerciali già in essere che per mera volontà.