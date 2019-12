Adriano Galliani parla a ruota libera. Il dirigente ex Milan, tornato al Monza, ha dichiarato in un'intervista al Corriere dello Sport: "Il nostro cammino di Santiago è arrivare in Serie A nel 2021, Silvio Berlusconi pensa già al derby col Milan. Amo incurabilmente i rossoneri, ma oggi il club è affare di altri. Non parlo di Ibrahimovic, giocare a San Siro non è per tutti. Sono legatissimo ad Allegri, era l'uomo giusto per noi".



SUL NAPOLI - "Nessuno sa uscire dalle crisi come Ancelotti, lo chiamerò tra un anno e mezzo quando saremo in Serie A".