L'ad del Monza ed ex-Milan, Adriano Galliani, ha concesso un'intervista a Sky per parlare della prossima sfida di campionato che vedrà le sue due squadra affrontarsi all'U-Power Stadium"La mia vita calcistica è Milan e Monza, e l'ultimo mio ballo professionale doveva essere qui. Sono tornato a casa ma, dove sono stato 31 anni. Nessun tifoso mi ha mai dato del traditore. Il Duomo, la mia casa e lo stadio. A Monza da bambino facevo questo"."La decisione di Berlusconi di ripartire dal Monza? In occasione di uno dei tradizionali pranzi del martedì gli dissi che c'era il Monza in vendita. Ci siamo seduti a tavola e disse a tutti quelli che c'erano, tra i quali dirigenti di Fininvest, che aveva saputo da me che il club era in vendita. Tutti dissero di sì, di prenderlo, e Silvio mi disse: 'Vai e fai'. Abbandonai il piatto e lo spaghetto e con Colombo ci siamo subito stretti la mano, al primo incontro. Abbiamo poi rispettato tutto quello che avevamo detto"."Palladino ha iniziato con noi nel 2019, non ha potuto giocare per problemi fisici ed è nata subito l'idea che potesse diventare allenatore. Nelle prime 5 gare avevamo zero punti, la sesta contro il Lecce pareggiammo facendo solo un tiro in porta e abbiamo deciso di cambiare tecnico. Andai ad Arcore e dissi a Berlusconi la mia idea. A quel punto dissi a Palladino di iniziare magari dopo la Juventus, visto che non gli sarebbe magari convenuto, visto l'avversario che avrebbe affrontato all'esordio. Ma Raffaele volle iniziare e arrivò la vittoria. Fare 6 punti in una stagione con la Juve è stata una cosa straordinaria"."Sabato ha promesso che ci sarà. Come me, quando continua a parlare del Milan dice 'noi'. Tifo per tre squadre, Milan, Monza e Armani: due scudetti e una promozione in Serie A nel 2022, spero che il 2023 possa regalarmi le stesse gioie"."Berlusconi e l'obiettivo scudetto? Il presidente è libero di pensare e sognare. Mi ha sempre detto che bisogna pensare in grande e questa cosa mi ha sempre aiutato nella mia vita. Se pensi allo scudetto magari ti salvi, se pensi a salvarti magari retrocedi. Quindi bisogna sempre pensare al massimo".