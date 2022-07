sempre più scatenati sul mercato. La neopromossa non vuole fermarsi ai colpi Sensi e Pessina, vuole continuare a lavorare in profondità per allestire una squadra che possa gravitare stabilmente nella parte sinistra della classifica.e possa attirare anche nuovi sponsor.contattando la moglie e agente Wanda Nara. L’ex centravanti dell’Inter si sente ancora un attaccante importante e vorrebbe aspettare offerte da club che giocano la Champions mentre Wanda è molto allettata dalla possibilità di avere un ruolo a Mediaset e di tornare a vivere stabilmente a Milano.( con una grande mano del Psg sull’ingaggio).: i due campioni uruguaiani sono stati contattati ma non hanno ancora sciolto le riserve. Nel frattempo Galliani continua a lavorare con il Napoli per Petagna: c’è ottimismo di arrivare alla fumata bianca.