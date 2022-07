C’è qualcuno che compra dal Monza che fa un acquisto al giorno. È il Modena della famiglia Rivetti che, grazie all’operato del ds Davide Vaira, ha velocizzato la trattativa per Davide Diaw, attaccante classe 1992, di proprietà del club brianzolo, ma reduce dal prestito al Vicenza. Monza e Modena hanno raggiunto nelle ultime ore un accordo di massima per il prestito secco con bonus, ora resta da limare qualcosa con gli agenti, avendo il calciatore un ingaggio ben al di sopra della media del club emiliano (sono infatti scattate le opzioni economiche con la promozione in A del Monza). Il ds Vaira conta di mettere Diaw a disposizione di Attilio Tesser nei primi giorni della prossima settimana: punta e tecnico si conoscono da Pordenone dove il calciatore ha taggato una delle sue migliori stagioni.