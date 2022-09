Adriano, una vita ale oggi amministratore delegato del, ha rilasciato una lunga intervista a Luigi Garlando, durante il Festival dello Sport: "Sebastianopsicologicamente è il portiere più forte che ho avuto. Ogni anno pensavo di prendere uno più forte di lui, ma psicologicamente lo uccideva e giocava puntualmente lui.Dopo non fu più il primo in assoluto.Donnarumma? Lo ricordo nella coppa vinta nel 2016.Riuscii a portarlo da noi al Milan a 14 anni. A 16 esordì in Serie A e nell'Europeo che abbiamo vinto è stato eletto come miglior giocatore del torneo, non come miglior portiere. Poi purtroppo la memoria nel calcio è corta.La mamma decise di volerlo vicino a se, vicino casa. Noi avevamo come osservatore Lorenzo Buffon, vagamente parente di Gigi.. Abbiati doveva andare al Palermo. Lui rifiutò il trasferimento e Hugo Lloris doveva arrivare al suo posto. Ma non andò così".giocatore prima ed allenatore poi.in campo era straordinario, Sacchi nonostante gli acciacchi convinse me ed il Presidentea prenderlo. La Roma lo cedette perché pensava fosse a fine corsa. Giocatore e persona meravigliosa, rimane un grande rapporto fra lui e noi. Allada allenatore arrivò secondo, non era considerato un vincente. A cavallo del 2000 chiuse alle spalle di Lazio e Roma. Parlai conquando da noi in panchina al Milan c'era Terim. Non andò benissimo, ecco perché andammo su Carlo Ancelotti. Fece cose eccezionali con i rossoneri. Ricordo che dopo il primo allenamento con Kakà mi chiamo e mi disse che era un fenomeno.Unica telefonata di un giocatore intelligente nel corso della mia carriera ricevuta proprio da Manuel che mi disse che doveva andare via perché Kakà era troppo più forte".